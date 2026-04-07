Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Investmentbeispiel
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07.04.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 10 Jahren eingefahren
Das Powell Industries-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Powell Industries-Papier an diesem Tag 9,46 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 056,710 Powell Industries-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 186,72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 197 308,98 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 197 308,98 USD entspricht einer Performance von +1 873,09 Prozent.
Der Börsenwert von Powell Industries belief sich zuletzt auf 6,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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