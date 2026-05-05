NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Powell Industries-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Powell Industries-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Powell Industries-Aktie bei 10,78 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,274 Powell Industries-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.05.2026 auf 269,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 503,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2 403,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Powell Industries belief sich zuletzt auf 10,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at