Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Lukrativer Powell Industries-Einstieg?
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05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Powell Industries-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Powell Industries-Aktie bei 10,78 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,274 Powell Industries-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 04.05.2026 auf 269,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 503,40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2 403,40 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Powell Industries belief sich zuletzt auf 10,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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