Powell Industries Aktie

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WKN: 865628 / ISIN: US7391281067

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Rentables Powell Industries-Investment? 27.10.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Powell Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Powell Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Powell Industries-Papier bei 124,71 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 8,018 Powell Industries-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Powell Industries-Aktie auf 157,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 259,45 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 25,94 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Powell Industries belief sich zuletzt auf 5,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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