NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Powell Industries-Aktien verdienen können.

Am 28.07.2016 wurden Powell Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Powell Industries-Anteile an diesem Tag 12,18 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Powell Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,210 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Powell Industries-Papiers auf 219,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 799,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 699,92 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Powell Industries belief sich zuletzt auf 8,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at