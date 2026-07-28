Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Frühe Investition
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28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 28.07.2016 wurden Powell Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Powell Industries-Anteile an diesem Tag 12,18 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Powell Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 8,210 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Powell Industries-Papiers auf 219,23 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 799,92 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 699,92 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Powell Industries belief sich zuletzt auf 8,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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