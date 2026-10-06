Powell Industries Aktie

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WKN: 865628 / ISIN: US7391281067

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Frühe Investition 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Powell Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.10.2023 wurde das Powell Industries-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 35,859 Powell Industries-Anteilen. Die gehaltenen Powell Industries-Anteile wären am 05.10.2026 7 094,43 USD wert, da der Schlussstand 197,84 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 609,44 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Powell Industries eine Marktkapitalisierung von 7,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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