NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Powell Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Powell Industries-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Powell Industries-Aktie bei 10,54 USD. Bei einem Powell Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 94,847 Powell Industries-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 307,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 193,81 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2 819,38 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Powell Industries bezifferte sich zuletzt auf 10,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at