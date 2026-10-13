Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Rentable Powell Industries-Investition?
|
13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Powell Industries-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Powell Industries-Papiers betrug an diesem Tag 8,68 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 152,074 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 213 571,43 USD, da sich der Wert einer Powell Industries-Aktie am 12.10.2026 auf 185,38 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2 035,71 Prozent.
Am Markt war Powell Industries jüngst 7,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Powell Industries Inc.
Analysen zu Powell Industries Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Powell Industries Inc.
|163,10
|-1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.