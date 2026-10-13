NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Powell Industries-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Powell Industries-Papiers betrug an diesem Tag 8,68 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 152,074 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 213 571,43 USD, da sich der Wert einer Powell Industries-Aktie am 12.10.2026 auf 185,38 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2 035,71 Prozent.

Am Markt war Powell Industries jüngst 7,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at