Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Powell Industries-Performance
|
14.04.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Powell Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Powell Industries-Papier bei 57,32 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,744 Powell Industries-Anteilen. Die gehaltenen Powell Industries-Aktien wären am 13.04.2026 399,47 USD wert, da der Schlussstand 228,99 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 299,47 Prozent.
Der Powell Industries-Wert an der Börse wurde auf 8,44 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Powell Industries Inc.
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite mittags im Minus (finanzen.at)
|
07.04.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Powell Industries von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
06.04.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
06.04.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagmittag fester (finanzen.at)