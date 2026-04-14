NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Powell Industries-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Powell Industries-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Powell Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Powell Industries-Papier bei 57,32 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,744 Powell Industries-Anteilen. Die gehaltenen Powell Industries-Aktien wären am 13.04.2026 399,47 USD wert, da der Schlussstand 228,99 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 299,47 Prozent.

Der Powell Industries-Wert an der Börse wurde auf 8,44 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at