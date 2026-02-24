Powell Industries Aktie

WKN: 865628 / ISIN: US7391281067

Langfristige Investition 24.02.2026 16:05:19

NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Powell Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Powell Industries-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Powell Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Powell Industries-Aktie an diesem Tag 43,58 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 229,463 Powell Industries-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (544,15 USD), wäre die Investition nun 124 862,32 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1 148,62 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Powell Industries eine Marktkapitalisierung von 6,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

