NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Powell Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Powell Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Powell Industries-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 27,79 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,599 Powell Industries-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (181,17 USD), wäre das Investment nun 652,00 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 652,00 USD, was einer positiven Performance von 552,00 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Powell Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at