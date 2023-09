NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Powell Industries-Investment verdient

Vor Jahren Powell Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das Powell Industries-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Powell Industries-Anteile an diesem Tag bei 35,88 USD. Bei einem Powell Industries-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,871 Powell Industries-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 242,20 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Papiers am 18.09.2023 auf 80,45 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 124,22 Prozent.

Der Powell Industries-Wert an der Börse wurde auf 940,24 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at