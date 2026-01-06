NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Powell Industries-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Powell Industries-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Powell Industries-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 32,25 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,008 Powell Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Powell Industries-Papiers auf 361,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 205,89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 020,59 Prozent.

Jüngst verzeichnete Powell Industries eine Marktkapitalisierung von 4,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at