NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Powell Industries verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Powell Industries-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 51,03 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hat, hat nun 1,960 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 119,11 USD, da sich der Wert eines Powell Industries-Anteils am 31.07.2023 auf 60,78 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 19,11 Prozent.

Alle Powell Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 721,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at