NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Powell Industries von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Powell Industries-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Powell Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 26,70 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Powell Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 374,579 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Powell Industries-Anteile wären am 02.11.2026 57 688,84 USD wert, da der Schlussstand 154,01 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 476,89 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Powell Industries einen Börsenwert von 5,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at