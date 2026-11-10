Powell Industries Aktie
WKN: 865628 / ISIN: US7391281067
|Langfristige Performance
|
10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Powell Industries von vor 5 Jahren verdient
Am 10.11.2021 wurden Powell Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,36 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Powell Industries-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,688 Powell Industries-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (141,65 USD), wäre die Investition nun 1 513,89 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 413,89 Prozent zugenommen.
Powell Industries wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,82 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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