NASDAQ Composite Index-Papier Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Powell Industries von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Powell Industries-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Powell Industries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 71,96 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,390 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.07.2026 auf 248,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 344,69 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 244,69 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Powell Industries belief sich jüngst auf 8,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at