NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Power Integrations von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Power Integrations-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Power Integrations-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 31,42 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Power Integrations-Aktie investiert hat, hat nun 3,183 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 148,63 USD, da sich der Wert einer Power Integrations-Aktie am 13.10.2026 auf 46,70 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 48,63 Prozent.

Power Integrations wurde am Markt mit 2,61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at