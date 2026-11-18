Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
|Lohnender Power Integrations-Einstieg?
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Power Integrations-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Power Integrations-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Power Integrations-Aktie an diesem Tag bei 31,83 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Power Integrations-Papier investiert hätte, befänden sich nun 314,169 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 367,89 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Anteils am 17.11.2026 auf 42,55 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 13 367,89 USD, was einer positiven Performance von 33,68 Prozent entspricht.
Power Integrations wurde am Markt mit 2,37 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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