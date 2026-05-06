NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Power Integrations von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Power Integrations-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 06.05.2025 wurden Power Integrations-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50,10 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,960 Power Integrations-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Power Integrations-Papiers auf 77,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 538,52 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 53,85 Prozent gesteigert.

Am Markt war Power Integrations jüngst 4,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at