NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Power Integrations-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.01.2016 wurden Power Integrations-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Power Integrations-Papier bei 22,18 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Power Integrations-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 450,857 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 39,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 889,99 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 78,90 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Power Integrations eine Börsenbewertung in Höhe von 2,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at