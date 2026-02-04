NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Power Integrations eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Power Integrations-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Power Integrations-Anteile bei 22,21 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Power Integrations-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4,502 Power Integrations-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203,69 USD, da sich der Wert einer Power Integrations-Aktie am 03.02.2026 auf 45,24 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 103,69 Prozent.

Zuletzt verbuchte Power Integrations einen Börsenwert von 2,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at