NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel hätte eine Investition in Power Integrations von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Power Integrations-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Power Integrations-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Power Integrations-Papier an diesem Tag 58,34 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Power Integrations-Aktie investiert hat, hat nun 17,141 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 45,66 USD gerechnet, wäre die Investition nun 782,65 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 21,73 Prozent.

Der Börsenwert von Power Integrations belief sich zuletzt auf 2,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at