Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
|Frühe Investition
|
15.04.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Power Integrations-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Power Integrations-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Power Integrations-Anteile 78,84 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,684 Power Integrations-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.04.2026 auf 54,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 685,31 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 31,47 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Power Integrations bezifferte sich zuletzt auf 2,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Power Integrations Inc.
Analysen zu Power Integrations Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Power Integrations Inc.
|47,10
|1,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.