NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Power Integrations-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Power Integrations gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Power Integrations-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Power Integrations-Anteile 78,84 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,684 Power Integrations-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.04.2026 auf 54,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 685,31 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 31,47 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Power Integrations bezifferte sich zuletzt auf 2,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at