Power Integrations Aktie

Power Integrations für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911299 / ISIN: US7392761034

Power Integrations-Performance 25.02.2026 16:04:28

NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Power Integrations-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Power Integrations-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Power Integrations-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Power Integrations-Anteile bei 85,43 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,171 Power Integrations-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Power Integrations-Aktie auf 47,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 55,11 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 44,89 Prozent abgenommen.

Am Markt war Power Integrations jüngst 2,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

