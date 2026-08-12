Power Integrations Aktie

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WKN: 911299 / ISIN: US7392761034

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Lohnende Power Integrations-Anlage? 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Power Integrations von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Power Integrations-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Power Integrations-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Power Integrations-Anteile betrug an diesem Tag 97,82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Power Integrations-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,022 Power Integrations-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Power Integrations-Papiers auf 63,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 64,68 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 35,32 Prozent.

Der Power Integrations-Wert an der Börse wurde auf 3,47 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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