Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
|Lohnende Power Integrations-Anlage?
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12.08.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Power Integrations von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurden Power Integrations-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Power Integrations-Anteile betrug an diesem Tag 97,82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Power Integrations-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,022 Power Integrations-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Power Integrations-Papiers auf 63,27 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 64,68 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 35,32 Prozent.
Der Power Integrations-Wert an der Börse wurde auf 3,47 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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