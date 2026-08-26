Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
|Power Integrations-Investmentbeispiel
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Power Integrations von vor einem Jahr verdient
Das Power Integrations-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Power Integrations-Anteile an diesem Tag bei 46,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 216,920 Power Integrations-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (54,63 USD), wäre das Investment nun 11 850,33 USD wert. Mit einer Performance von +18,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Power Integrations bezifferte sich zuletzt auf 2,97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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