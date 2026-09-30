Power Integrations Aktie

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WKN: 911299 / ISIN: US7392761034

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Power Integrations-Investition 30.09.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Power Integrations gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Power Integrations-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Power Integrations-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 76,31 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Power Integrations-Aktie investiert, befänden sich nun 13,104 Power Integrations-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 51,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 669,37 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 33,06 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Power Integrations betrug jüngst 2,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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