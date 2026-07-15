NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Power Integrations-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Power Integrations-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 79,95 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 125,078 Power Integrations-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 850,53 USD, da sich der Wert einer Power Integrations-Aktie am 14.07.2026 auf 70,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,49 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Power Integrations belief sich zuletzt auf 3,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at