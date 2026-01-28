NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Power Integrations von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Power Integrations-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Power Integrations-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 118,793 Power Integrations-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 454,98 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Papiers am 27.01.2026 auf 45,92 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 45,45 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Power Integrations eine Marktkapitalisierung von 2,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at