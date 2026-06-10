NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte ein Power Integrations-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Power Integrations gewesen.

Das Power Integrations-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 92,49 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Power Integrations-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,081 Power Integrations-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 80,78 USD, da sich der Wert eines Power Integrations-Anteils am 09.06.2026 auf 74,71 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 19,22 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Power Integrations belief sich jüngst auf 4,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at