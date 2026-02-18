NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Power Integrations von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Power Integrations-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Power Integrations-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Power Integrations-Papier 82,66 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 120,977 Power Integrations-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Power Integrations-Aktie auf 45,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 532,30 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 44,68 Prozent.

Am Markt war Power Integrations jüngst 2,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

