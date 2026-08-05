NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Verlust hätte eine Power Integrations-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Power Integrations-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Power Integrations-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 84,28 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Power Integrations-Aktie investierten, hätten nun 118,652 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 661,37 USD, da sich der Wert einer Power Integrations-Aktie am 04.08.2026 auf 64,57 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 23,39 Prozent.

Am Markt war Power Integrations jüngst 3,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at