Power Integrations Aktie
WKN: 911299 / ISIN: US7392761034
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Power Integrations von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde die Power Integrations-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 55,46 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Power Integrations-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 180,310 Power Integrations-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.03.2026 auf 45,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 126,58 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,73 Prozent verringert.
Der Marktwert von Power Integrations betrug jüngst 2,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Power Integrations Inc.
|40,20
|4,15%
