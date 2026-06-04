NASDAQ Composite Index-Papier Power Integrations-Aktie: Über diese Dividende können sich Power Integrations-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Power Integrations am 03.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,84 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,70 Prozent an. Die Gesamtausschüttung lässt sich Power Integrations 47,17 Mio. USD kosten. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 2,45 Prozent.

Power Integrations-Aktie mit Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss notierte das Power Integrations-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 84,99 USD. Das Power Integrations-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,36 Prozent. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,31 Prozent betrug.

Aktienkursentwicklung und reale Rendite im Vergleich

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Power Integrations-Aktienkurs via NASDAQ um 2,24 Prozent reduziert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 3,06 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Power Integrations

Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0,86 USD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,01 Prozent absinken.

Power Integrations-Hauptdaten

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Power Integrations steht aktuell bei 4,698 Mrd. USD. Power Integrations besitzt aktuell ein KGV von 90,62. 2025 setzte Power Integrations 443,500 Mio. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,39 USD.

Redaktion finanzen.at