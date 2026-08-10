NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Prosperity Bancshares-Aktien verdienen können.

Am 10.08.2016 wurden Prosperity Bancshares-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Prosperity Bancshares-Papier an diesem Tag 52,12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,919 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 73,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 141,88 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 41,88 Prozent gleich.

Prosperity Bancshares war somit zuletzt am Markt 8,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at