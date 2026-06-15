NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Prosperity Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Prosperity Bancshares-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 50,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,857 Prosperity Bancshares-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.06.2026 1 443,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 72,67 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,30 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Prosperity Bancshares zuletzt 7,34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at