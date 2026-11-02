Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Prosperity Bancshares-Performance im Blick
|
02.11.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Prosperity Bancshares-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Prosperity Bancshares-Anteile bei 53,49 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,870 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 134,57 USD, da sich der Wert einer Prosperity Bancshares-Aktie am 30.10.2026 auf 71,98 USD belief. Damit wäre die Investition 34,57 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte Prosperity Bancshares einen Börsenwert von 8,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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