Prosperity Bancshares Aktie

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WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

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Investmentbeispiel 04.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prosperity Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Am 04.05.2023 wurde das Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 59,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,938 Prosperity Bancshares-Papiere. Die gehaltenen Prosperity Bancshares-Papiere wären am 01.05.2026 1 174,29 USD wert, da der Schlussstand 69,33 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,43 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Prosperity Bancshares eine Marktkapitalisierung von 6,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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