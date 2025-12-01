Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Rentables Prosperity Bancshares-Investment?
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Prosperity Bancshares-Anteile bei 55,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 18,051 Prosperity Bancshares-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 240,25 USD, da sich der Wert einer Prosperity Bancshares-Aktie am 28.11.2025 auf 68,71 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,03 Prozent angezogen.
Alle Prosperity Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prosperity Bancshares Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Prosperity Bancshares Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Prosperity Bancshares Inc.
|70,30
|2,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.