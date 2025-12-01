NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Prosperity Bancshares-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Prosperity Bancshares-Anteile bei 55,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 18,051 Prosperity Bancshares-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 240,25 USD, da sich der Wert einer Prosperity Bancshares-Aktie am 28.11.2025 auf 68,71 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,03 Prozent angezogen.

Alle Prosperity Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

