Prosperity Bancshares Aktie

WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

Rentables Prosperity Bancshares-Investment? 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Prosperity Bancshares-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Prosperity Bancshares-Anteile bei 55,40 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 18,051 Prosperity Bancshares-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 240,25 USD, da sich der Wert einer Prosperity Bancshares-Aktie am 28.11.2025 auf 68,71 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,03 Prozent angezogen.

Alle Prosperity Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Prosperity Bancshares Inc. 70,30 2,31% Prosperity Bancshares Inc.

