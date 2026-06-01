NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Prosperity Bancshares-Aktien verdienen können.

Am 01.06.2023 wurden Prosperity Bancshares-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 58,34 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 171,409 Prosperity Bancshares-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 820,36 USD, da sich der Wert einer Prosperity Bancshares-Aktie am 29.05.2026 auf 68,96 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 18,20 Prozent.

Jüngst verzeichnete Prosperity Bancshares eine Marktkapitalisierung von 6,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at