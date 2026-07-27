NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Prosperity Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Prosperity Bancshares-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Prosperity Bancshares-Aktie bei 62,18 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,082 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 176,42 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Papiers am 24.07.2026 auf 73,15 USD belief. Mit einer Performance von +17,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Prosperity Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at