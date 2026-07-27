Prosperity Bancshares Aktie

Prosperity Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Prosperity Bancshares-Einstieg? 27.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Prosperity Bancshares-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Prosperity Bancshares-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Prosperity Bancshares-Aktie bei 62,18 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,082 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 176,42 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Papiers am 24.07.2026 auf 73,15 USD belief. Mit einer Performance von +17,64 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Prosperity Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Prosperity Bancshares Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Prosperity Bancshares Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Prosperity Bancshares Inc. 73,02 -0,18% Prosperity Bancshares Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 30
26.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 30: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.07.26 KW 30: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.07.26 KW 30: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwach -- DAX deutlich höher -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner schwächeren Seite. Der deutsche Aktienmarkt geht fester in de neue Woche. Die Wall Street verbucht Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Montag bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen