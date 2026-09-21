Prosperity Bancshares Aktie

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WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

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Rentabler Prosperity Bancshares-Einstieg? 21.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Prosperity Bancshares-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Prosperity Bancshares-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Prosperity Bancshares-Anteile an diesem Tag 54,60 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,832 Prosperity Bancshares-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 70,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,24 Prozent gesteigert.

Prosperity Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,41 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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