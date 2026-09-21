Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Rentabler Prosperity Bancshares-Einstieg?
|
21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Prosperity Bancshares-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Prosperity Bancshares-Anteile an diesem Tag 54,60 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,832 Prosperity Bancshares-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 70,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,24 Prozent gesteigert.
Prosperity Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,41 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prosperity Bancshares Inc.
Analysen zu Prosperity Bancshares Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosperity Bancshares Inc.
|70,36
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.