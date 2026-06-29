Prosperity Bancshares Aktie

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WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

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Lukrative Prosperity Bancshares-Anlage? 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Prosperity Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Prosperity Bancshares-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Prosperity Bancshares-Anteile an diesem Tag bei 57,13 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert, befänden sich nun 1,750 Prosperity Bancshares-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 74,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,16 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30,16 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Prosperity Bancshares eine Marktkapitalisierung von 7,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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