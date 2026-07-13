Prosperity Bancshares Aktie

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WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

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Langfristige Anlage 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prosperity Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Prosperity Bancshares-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Prosperity Bancshares-Anteile an diesem Tag 52,44 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 190,694 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers auf 71,99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 728,07 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,28 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Prosperity Bancshares betrug jüngst 8,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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