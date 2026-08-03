NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Prosperity Bancshares-Aktien verdienen können.

Am 03.08.2021 wurden Prosperity Bancshares-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Prosperity Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 67,86 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 147,362 Prosperity Bancshares-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 31.07.2026 11 033,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 74,87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,33 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Prosperity Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 8,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at