Prosperity Bancshares Aktie

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WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

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Hochrechnung 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Prosperity Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Am 26.10.2021 wurde das Prosperity Bancshares-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 75,99 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Prosperity Bancshares-Papier investiert hätte, hätte er nun 131,596 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 69,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 145,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8,54 Prozent.

Prosperity Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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