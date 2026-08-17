NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Prosperity Bancshares-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Prosperity Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 67,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,888 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Prosperity Bancshares-Papiere wären am 14.08.2026 1 117,31 USD wert, da der Schlussstand 75,05 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,73 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Prosperity Bancshares belief sich zuletzt auf 9,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at