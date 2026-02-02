NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr gekostet

Prosperity Bancshares-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 80,00 USD. Bei einem Prosperity Bancshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,250 Prosperity Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,26 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Anteils am 30.01.2026 auf 69,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,74 Prozent verringert.

Der Marktwert von Prosperity Bancshares betrug jüngst 6,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at