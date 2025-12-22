NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Prosperity Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Prosperity Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Prosperity Bancshares-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Prosperity Bancshares-Aktie bei 67,87 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 14,734 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Prosperity Bancshares-Papiere wären am 19.12.2025 1 052,01 USD wert, da der Schlussstand 71,40 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,20 Prozent angewachsen.

Prosperity Bancshares wurde am Markt mit 6,80 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at