NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Prosperity Bancshares gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Prosperity Bancshares-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 75,03 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Prosperity Bancshares-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 133,280 Prosperity Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 280,29 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Papiers am 02.01.2026 auf 69,63 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 9 280,29 USD, was einer negativen Performance von 7,20 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Prosperity Bancshares belief sich jüngst auf 6,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

